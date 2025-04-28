شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نور الشريف.. بدأ لاعباً بالزمالك وسجل سداسية فنية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنان الكبير نور الشريف، الذى يعد واحداً من أبرز الفنانين فى تاريخ مصر، لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما.

اسمه الحقيقى محمد جابر عبد الله ولد فى حى الخليفة فى القاهرة 1946، وبدأ التمثيل فى المدرسة، حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعباً فى فريق أشبال كرة القدم التابع لنادى الزمالك موسم 1961، ليبدأ تمريناته مع كل من حمادة إمام وطه بصرى ونبيل نصير وعلى محسن وغيرهم قبل أن يفضل الاكتفاء بموهبة التمثيل والتركيز فيها.

وفى تسجيل صوتى نادر لنور الشريف، تم تسجيله فى الثمانينيات، تحدث فيه عن بدايته كلاعب كرة قدم فى نادى الزمالك، وقال نور الشريف خلال التسجيل، “لو فضلت لاعب فى الزمالك عمرى كان هايبقى قصير".

ومن المعروف أن عشق الفنان الراحل نور الشريف لنادي الزمالك لم يتغير حتى بعد دخوله عالم الفن واكتسابه شهرة واسعة كممثل يتميز بالإبداع في الأداء، ويعد فيلم غريب في بيتي من أبرز أعماله الفنية والذى أدى فيه دور "شحاتة أبو كف" لاعب نادى الزمالك المحترف، والذى خرج للجمهور لأول مرة وأحرز 6 أجوال فى مرمى الأهلى، ما أكسبه شهرة واسعة داخل الفيلم ونال أعجاب إدارة النادى والجماهير، كما كان دليلا واضحا على انتماء نور الشريف لنادى الزمالك، وعشقه الذى لم يتغير أبدًا بعد اتجاهه إلى عالم الفن.

ومن أبرز أعمال نور الشريف التى قام ببطولتها وأسهمت فى صنع نجوميته وانتشاره "الحاجز" و"بئر الحرمان" و"الأبرياء" و"زوجتي والكلب" و"سواق الأتوبيس" و"حدوتة مصرية" و"ليلة ساخنة" و"الشيطان يعظ" و"حبيبي دائماً"، و"الكرنك" و"أهل القمة" و"زمن حاتم زهران" وغيرها من الأفلام الهامة في السينما.

أما في الدراما التليفزيونية فقدم الشريف مسلسلات مازالت تعيش فى وجدان الجمهور المصرى، منها "القاهرة والناس"، و"مارد الجبل"، و"لسة بحلم بيوم "، و"أديب"، "أرزاق" ثمن الخوف"، "الثمن"، "الثعلب"، و"عمر بن عبد العزيز"، "لن أعيش في جلباب أبي"، و"هارون الرشيد"، "الرجل الآخر"، و"عائلة الحاج متولي"، و"الحرافيش"، و"العطار والسبع بنات"، و"حضرة المتهم أبي"، و"الدالي"، و"الرحايا حجر القلوب" و"خلف الله" آخر أعماله.