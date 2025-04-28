شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد لمباراته أمام بتروجت المحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، بعد العودة لاستئناف التدريبات الجماعية أمس الأحد على ملعب التتش في أول مران يخوضه الفريق الأحمر عقب إقالة السويسري مارسيل كولر من القيادة الفنية وتعيين جهاز فني مؤقت.

ويعكف الجهاز الفني المؤقت على تجهيز اللاعبين نفسياً ومعنوياً بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا وضياع فرصة التتويج باللقب الثالث على التوالي ورقم 13 في تاريخ القلعة الحمراء، من أجل تصحيح المسار في بطولة الدوري والتمسك بفرصة المنافسة على تحقيق اللقب في الموسم الحالي.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.