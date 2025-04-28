الامارات | رياضيون: «العميد» بحاجة إلى «لمة النصراوية» وتفادي أخطاء «كل موسم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعبون وإداريون سابقون في نادي النصر إن بعض المشكلات والأخطاء التي وقع فيها النصر، خلال المواسم الماضية، تكررت في الموسم الجاري، وأسهمت في تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن منصات التتويج في كل البطولات المحلية التي شارك فيها، مشيرين إلى أن من بين هذه الأخطاء، تراجع مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين، إلى جانب مشكلات إدارية.

ورصدوا بعض الاقتراحات القادرة على إعادة النصر إلى الطريق الصحيح، أهمها تكاتف اللاعبين السابقين ومحبي «العميد» خلف الفريق، والاستعانة بالقدرات والكوادر الإدارية الجيدة، إضافة إلى وقوف جمهور النصر الحقيقي خلف الفريق.

ونجح فريق كرة القدم في نادي النصر في الوصول إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بنهاية الدور الأول من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، كما تمكّن من الفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري، لكن بعدها بدأت الأزمات برحيل اللاعب المغربي عادل تاعرابت، والدخول في فترة سيئة من النتائج، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في بطولة الدوري لنحو ثلاثة أشهر، وهو ما تسبب في إعلان استقالة مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ثم إعلان المدرب الهولندي ألفريد شرودر رحيله في نهاية الموسم الجاري.

ويحتل النصر حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد مرور 22 جولة، كما ودّع الفريق بطولة كأس رئيس الدولة من دور الـ16، كما ودّع كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) من الدور ربع النهائي، وبطولة دوري أبطال الخليج من الدور نصف النهائي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن النصر يحتاج إلى لاعبين أجانب ومقيمين سوبر، إضافة إلى مدرب قادر على التغيير وإحداث الفارق. وأشاروا إلى أن تكرار الأزمات يؤكد وجود خلل، حيث أصبح الجمهور على علم بأن المشكلات والأزمات ستتكرر على الرغم من بعض البدايات الجيدة خلال الموسم.

مدرب شغوف

وأكد قائد فريق المنتخب الوطني وفريق النصر السابق، عبدالرحمن محمد، أن الفترة المقبلة تتطلب عملاً كثيراً في النادي، متمنياً التوفيق لحميد الطاير الذي تم تكليفه برئاسة شركة كرة القدم، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد. وأشار إلى أن النصر يحتاج إلى «لمة النصراوية»، والبحث عن مدرب له شغف من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

وقال: «نادي النصر يحتاج إلى تكاتف الجميع من جماهير ولاعبين، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، إضافة إلى البحث عن مدرب طموح يرغب في الفوز بالبطولات، ويجيد قراءة المباريات ويديرها بشكل جيد، ويحسن اختيار اللاعبين، وكل هذه الأمور لو تحققت سيتمكن النصر من العودة إلى منصات التتويج في وقت قصير».

وأضاف: «النصر يحتاج أيضاً إلى لاعبين أجانب ومقيمين (سوبر ستار)، من أجل قيادة الفريق في مختلف البطولات وليس الدوري فقط، كما يجب الاعتماد على اللاعبين المتميزين في أكاديمية الكرة، خصوصاً أنها تضم مواهب في المنتخبات الوطنية، ويجب الاستعانة بهم في الفريق الأول، واختيار التوقيت المناسب للدفع بهم».

وتابع عبدالرحمن محمد: «لابد من سد الثغرات الفنية في الفريق الأول بلاعبين مواطنين متميزين، تكون لهم إضافة في التشكيل، وليس فقط التعاقد مع لاعبين لمجرد التعاقد، دون أن تكون لهم خبرة كافية في بطولة الدوري».

واختتم قائد النصر السابق حديثه، مؤكداً أن النصر يحتاج إلى «جمهور النصر» العاشق للفريق، وليس جمهور النتائج الذي يوجد فقط عندما يكون الفريق في مستوى جيد.

غياب التوافق

وأكد مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، أن النصر تعرّض لمشكلة حقيقية ظهرت بشكل كبير عقب رحيل اللاعب المغربي عادل تاعرابت، وتبع ذلك استقالة مجلس الإدارة، وإعلان المدرب عن رحيله عقب نهاية الموسم، مشيراً إلى أن هذه الأمور تؤكد أنه لم يكن هناك توافق في البداية على الأهداف والرؤية الواضحة.

وقال: «تفاصيل صغيرة وقفت خلال الموسم الجاري أمام الفريق لتحقيق أهدافه، وسيكون على عاتق مجلس الإدارة الجديد مهام كثيرة لتصحيح الموقف حتى لا يتكرر سيناريو كل عام، حيث إن السنوات المقبلة ستشهد تغييرات كثيرة على مستوى تنظيم المسابقة من جانب رابطة المحترفين واتحاد الكرة».

وأضاف: «يجب أن تكون إدارة الفريق أكثر صرامة وجدية، ووضع الفريق في حالة التحدي باستمرار، وأن يكون الفريق جاهزاً فنياً للمواسم المقبلة، كما يجب تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم بشكل عاجل، لأن العمل مستمر في كثير من الأندية المنافسة ولديها الأمور مستقرة، وهو ما يضع مجلس الإدارة أمام تحدٍ جديد في بناء فريق قوي قادر على تحقيق لقب الدوري، خصوصاً أن الجمهور أصبحت لديه قناعات بعدم قدرة الفريق على المنافسة، وتغيير هذه القناعات يحتاج إلى وقت وعمل دؤوب على المستويات الفنية والإدارية كافة».

وتابع: «تحديد الأولويات، واختيار لاعبين أجانب متميزين، وتصعيد لاعبين من الأكاديمية، ووجود مدرب قادر على بناء فريق قوي، وإدارة تعمل بجدية مع اللاعبين، كلها أمور مهمة يجب العمل عليها من الآن وبشكل عاجل استعداداً للموسم المقبل».

تكرار المشكلة

وأكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم سابقاً، حسن سهيل، أن ما حدث مع النصر في الموسم الجاري هو تكرار لمشكلة كل موسم، مشيراً إلى أنه لم يكن يتمنّى استقالة مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم في هذا التوقيت، لأهمية وجود المجلس في الإعداد للموسم المقبل.

وقال: «أعتقد أن ما يمر به النصر في الموسم الجاري هو تكرار لما يمر به كل عام، وكنت أتمنى عدم استقالة مجلس إدارة الشركة في هذا التوقيت، لكن اختيار حميد الطاير حالياً، هو اختيار موفق وأعتقد أنه الرجل المناسب، ونتمنى له التوفيق».

وأضاف: «الموسم الحالي واحد من أسوأ المواسم التي مرت على نادي النصر، وأتمنّى أن يتم الإعداد للموسم المقبل من الآن، واختيار اللاعبين المناسبين، وإعادة ترتيب الأوراق، يجب أن تكون هناك تغييرات عدة في الإدارة والجهاز الفني والإداري وحتى اللاعبين، أرجو أن يباشر حميد الطاير من الآن، بناء فريق قوي قادر على المنافسات المحلية وحتى الآسيوية».

وأكد سهيل أن تكرار الإخفاقات خلال المواسم الماضية يؤكد أن هناك أزمات مستمرة داخل الفريق، ويجب العمل على علاجها من الآن لتهيئة الظروف للموسم المقبل.