الامارات | المُهر «براق» يحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المهر «براق» لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في ثاني سباقاتها العالمية بنسختها الـ32، التي أقيمت بمضمار أنفا الرملي في الدار البيضاء، أول من أمس، ضمن سباقات المهرجان الإماراتي المغربي.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية، ودعم المُلاك والمربين في العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيول العربية.

ونجح المهر «براق»، المنحدر من نسل (مهاب X شموس)، للمالك والمدرب محمد ديساوي، وتحت قيادة الفارس فضل عبدالرحيم، في تسجيل حضور قوي، بعد أن فرض صدارته في السباق الرملي الذي أقيم لمسافة 2100 متر، والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة، حيث شهد السباق مشاركة 17 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:27:33 دقيقة، وجاء في المرتبة الثانية «فيكا جرين» (إيه أف البحر X داركا دو فالجاس)، فيما حل في المرتبة الثالثة «ماموني فال» (المأمون مونلو X فيتال بنت مهاب).

حضر السباق وتوج الأبطال عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، مسلم العامري، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى المغرب، عمر الطنيجي، والأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني.

من جانبه، قال مسلم العامري: «المهرجان الإماراتي المغربي أكد قوة ومتانة روابط الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين، كما عكس الحضور القوي لسباقات الكأس الغالية التي شهدت مشاركة كبيرة من نخبة الملاك والمرابط في المغرب وشمال إفريقيا وأوروبا، ما يدل على مكانة الحدث ومسيرته التاريخية الرائدة في كل مضامير العالم»، مثمناً الدعم السخي من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير بتطوير مسيرة الخيل العربي وقيادتها لأعلى المراتب العالمية.

من جهته، قال فيصل الرحماني: «النجاحات المبهرة التي شهدناها في المهرجان الإماراتي المغربي سلّطت الضوء على سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية، ومكانتها التاريخية وريادتها في السباقات العالمية الكبرى، بجانب ما تشهده من مشاركة قوية لنخبة المرابط».