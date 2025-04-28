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الامارات | «كاراتيه الشارقة» يهيمن على ألقاب «كأس نجوم الإمارات»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | «كاراتيه الشارقة» يهيمن على ألقاب «كأس نجوم الإمارات» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت فرق نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) على كؤوس النسخة الأولى من بطولة «كأس نجوم الإمارات» في منافسات «الكاتا والكوميتيه» لفرق الكاراتيه، التي خصصت لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب، وجرت منافساتها، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة.

وأحرزت فرق نادي الشارقة ثلاثاً من أصل الكؤوس الخمس للبطولة، إذ فازت بكؤوس فئات الأشبال والناشئين والشباب، فيما تُوج نادي شباب الأهلي بكأس الناشئات، وظفر نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس فئة الفتيات.

حضر حفل الختام ومراسم تتويج الفائزين كل من عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، إبراهيم النعيمي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، والمدير التنفيذي للاتحاد، محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد، هشام سري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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