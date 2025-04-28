الامارات | شباب الأهلي يقسو على النصر في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسا فريق السلة في نادي شباب الأهلي على منافسه النصر، وفاز عليه بفارق 30 نقطة (83-53)، في المباراة التي جمعتها، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة، لحساب الجولة الافتتاحية في إياب الدور النهائي لبطولة الدوري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة شباب الأهلي أيضاً بنتيجة (90-85).

وعلى الصالة ذاتها، نجح صاحب الضيافة، فريق نادي الشارقة، في رد اعتباره، والفوز على جاره البطائح بنتيجة (106-97)، مع العلم بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة البطائح بواقع (97-80).

وحافظ شباب الأهلي على صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، ورصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الشارقة، فيما واصل النصر والبطائح شراكتهما على صعيد المركز الثالث برصيد خمس نقاط.