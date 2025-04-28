الامارات | مانشستر سيتي إلى نهائي كأس إنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز مانشستر سيتي آماله بتلافي سيناريو الخروج من موسم 2024-2025 من دون أي لقب، بعد بلوغه نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على نوتنغهام فوريست بثنائية نظيفة، أمس، في نصف النهائي على ملعب «ويمبلي» في لندن.

ولحق سيتي بكريستال بالاس إلى النهائي، الذي سيُقام في 17 مايو المقبل، على ملعب ويمبلي، بعد فوز الأخير على أستون فيلا 3-0، أمس.

ويدين «سيتيزنس» بفوزه إلى ثنائية ريكو لويس (2) والكرواتي يوشكو غفارديول (51).

وأمست مسابقة الكأس طوق النجاة الأخير لفريق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، حيث لايزال يكافح من أجل حجز مكان له في دوري أبطال أوروبا.