شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يكتسح القناة بخماسية ويتوج بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 28 أبريل 1961 توج النادى الأهلى بلقب كأس مصر للمرة رقم 20 فى تاريخه، بعد فوزه الكبير على حساب القناة بخماسية نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله المايسترو صالح سليم قبل نهايته بخمس دقائق.

وفى الشوط الثانى، أضاف الأهلى أربعة أهداف عن طريق طه إسماعيل، وأنور صالح، وأخيرا ميمى الشربينى هدفين، ليجمع الأهلى لقب الدورى والكأس للمرة السادسة فى تاريخه، قبل أن يضيف إليهما كأس الجمهورية المتحدة.

خاض الأهلى بقيادة محمد عبده صالح الوحش النهائى بتشكيل مكون من: عادل هيكل، أحمد حسن كرم، سعيد أبوالنور، طلعت عبدالحميد، طارق سليم، رفعت الفناجيلى، عوضين، أنور صالح، صالح سليم، طه إسماعيل، ميمى الشربيني.

بينما نال لقب المشاركة فى أول نهائى فى تاريخ القناة كل من: سمير شفيق، فراج محمود، سيد أبوجريشة، غريب عبدالفتاح، السيد التابعى، محسن عرفة، محمد عبدالله، صلاح أبوجريشة، سيد أبوبكر بيضو، نشأت نصير، عادل زين.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.