شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المدربين المرشحين لتدريب الأهلى خلفا لـ كولر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي مناقشة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب، تمهيدا للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي سيتم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من اسم مثل الألماني ماركو روزة باعتباره الخيار الأول لإدارة الأهلي، ثم مواطنه وروجر شميث، كما يتواجد في الصورة البرتغاليان كارلوس كيروش وجوزيه جوميز، وغيرهم من الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر.

ولم يستقر النادي الأهلي على مدرب أجنبي بعينه لخلافة كولر، حيث يتوقف الأمر على موقف كل مدرب منهم وشروطه المالية للموافقة على تدريب الأهلي، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع هذا المدرب الأجنبي.

وقرر النادي الأهلي تعيين محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، وعماد النحاس مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد شوقي مدربًا، واستمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.