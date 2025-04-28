شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة المصري البورسعيدى، حيث يعود الفارس الأبيض لمنافسات الدوري بعدما انتهى مشواره فى بطولة كأس عاصمة مصر، ومن المقرر أن يستكمل الزمالك مشواره محليًا بعدما ودع منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد في مجموع المواجهتين.

وكان الزمالك خاض 4 مباريات فى بطولة كأس عاصمة مصر ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً مع مودرن سبورت وفاز على سموحة 1-0 ليودع البطولة من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى فى دوري نايل

يواجه الزمالك المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل (بالتوقيت الصيفى)، فى ثالث جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

ويتواجد الزمالك فى المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات، فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيأتي فى المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.