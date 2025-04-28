شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطنى تحت 20 عاما بالفوز على جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تقديم التهنئة للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما داخل غرفة خلع الملابس فور انتهاء مباراة جنوب أفريقيا في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف وتصدر المجموعة الأولى بـ3 نقاط.

وفي كلمته، قال وزير الرياضة إنه متفائل بهذا الجيل المميز ولديه ثقة كبيرة في قدراتهم على تحقيق إنجاز جديد يُضاف للكرة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الجيل سيمثل مصر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وهو الهدف الأكبر الذي لا بد أن يضعه الجميع نصب عينيه.

فيما أكد أبو ريدة في كلمته للجهاز الفني واللاعبين، أنه يثق في قدراتهم على إسعاد الجماهير المصرية، وأنه ينتظر منهم الكثير، خاصة أن هذا المنتخب هو نواة المنتخبين الأولمبي والأول في المرحلة المقبلة، مشددا على توفير كل الدعم لهذا الجيل لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ومن جانبه، وجه أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وكل أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم ومساندتهم للفريق، متعهدا بالوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة وإسعاد الشعب المصري، مشيدا في نفس الوقت بالدعم الكبير الذى يتلقاه المنتخب من مجلس الإدارة بقيادة المهندس هاني أبوريدة الذى يعتبره الأب الروحي للمنتخبات الوطنية.

حضر اللقاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة كل من: خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد ووليد درويش ومحمد أبوحسين ومصطفي أبو زهرة أعضاء المجلس و علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.