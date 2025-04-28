شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب أفريقيا: أهنئ منتخب مصر بالفوز.. وسنحاول التعويض فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تحت 20 عاما، إن المنتخبين المصري والجنوب أفريقي قدما ما عليهما خلال مباراة اليوم في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وأضاف: "حاولنا الفوز لكن التوفيق لم يحالفنا، وأهنئ المنتخب المصري على الفوز بالمباراة الافتتاحية".

وتابع: "بالتأكيد عامل الأرض والجمهور لعب دورا كبيرا لصالح المنتخب المصري، لكن فريقي تجاوز تلك الأمور وخلق العديد من الفرص، وسنركز في المباريات المقبلة، أمامنا 3 مباريات بـ9 نقاط سنسعى للفوز بهم".

واستطرد: "نعم.. الكرة الجنوب أفريقية لها نمط واحد، لكن نغير استراتيجيتنا حسب كل مباراة وكل منافس".

واختتم حديثه قائلا: لاعبو مصر مميزون لكن أكثر من لفت نظري هو أحمد خالد "كباكا".