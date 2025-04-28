شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح السعودى يكشف موقف جوزيه جوميز من الرحيل وتولى تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الضيف مدير إدارة الإعلام بالفتح السعودي، موقف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد أنباء رحيله لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال الضيف، خلال تصريحات تليفزيونية: لم يتم التواصل معنا سواء من الأهلي لضم جوميز أو من المدرب لفسخ تعاقده.

وأضاف: هل من الطبيعي أن نخرج ونرد على شائعات في هذا الوقت الحساس من بطولة الدوري.

وتابع: لنا الأفضلية في تمديد عقد جوميز لمدة موسم آخر في حال البقاء في الدوري.