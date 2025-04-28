شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح السعودى يكشف موقف جوزيه جوميز من الرحيل وتولى تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 28 أبريل 2025 12:54 ص
كشف محمد الضيف مدير إدارة الإعلام بالفتح السعودي، موقف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد أنباء رحيله لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة.
وقال الضيف، خلال تصريحات تليفزيونية: لم يتم التواصل معنا سواء من الأهلي لضم جوميز أو من المدرب لفسخ تعاقده.
وأضاف: هل من الطبيعي أن نخرج ونرد على شائعات في هذا الوقت الحساس من بطولة الدوري.
وتابع: لنا الأفضلية في تمديد عقد جوميز لمدة موسم آخر في حال البقاء في الدوري.
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