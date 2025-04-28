شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: أشكر الجماهير.. والفوز فى ضربة البداية بأمم أفريقيا مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بالجماهير المصرية، وثمّن دورها الكبير في الفوز الذي حققه فريقه على نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد في بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي انطلقت مساء أمس الأحد وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الجمهور فاجأنا اليوم والمنتخب يضم لاعبين شبابًا لم يمروا بهذه الظروف من قبل، كما زادت الضغوطات عليهم وعلى الجهاز الفني بسبب النتائج السلبية للمنتخبات والأندية المصرية أمام نظيرتها الجنوب إفريقية في الآونة الأخيرة، لكنني أشكر اللاعبين على ما قدموه، وعلى التركيز الذي أدى للفوز بالمباراة".

وأضاف: "طبيعي مع (حمى البداية) في مثل هذه البطولات ألا يكون الأداء بأفضل صورة، خصوصاً في المباراة الافتتاحية التي بحثنا فيها عن الفوز قبل الأداء، لكن بالنسبة لي كان الأداء جيدًا جدًا من الناحية "التكتيكية" وتباعًا سيتحسن الأداء خلال مشوارنا في البطولة".

أما بخصوص التشكيل الذي بدأ به اللقاء، فأكمل المدير الفني للمنتخب تصريحاته: "أبحث عن العدل عند اختيار اللاعبين الأساسيين، والبعض وصل متأخرًا إلى المعسكر بسبب التواجد في منافسات مع الأندية، وبالتالي كان من الطبيعي أن أدفع باللاعبين الذين تواجدوا معي منذ 15 يومًا في التشكيل الأساسي".