شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات "القاهرة 2025" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُختتم اليوم الإثنين، بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات "القاهرة 2025"، خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجارى، المقامة على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

يمثل المنتخب المصري للرجال:

-محمد عفيفي

-عبد الرحمن عبد الحليم

-عمر الشبكي

-أحمد المراغي

-عمر العربي

-على عبد القادر

ويمثل المنتخب المصري للآنسات:

-جني محمود

-جودي عبد الله

-جنى عبد السلام

-دنا خليل

تُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويشارك في البطولة 20 دولة، هي:

الجزائر – أرمينيا – أذربيجان – بلغاريا – كندا – كرواتيا – قبرص – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – إيطاليا – كازاخستان – المغرب – كوريا الشمالية – سلوفينيا – سويسرا – أوكرانيا – الولايات المتحدة الأمريكية – أوزبكستان – مصر البلد المضيف