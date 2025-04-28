شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الترجى التونسى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لرجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم الإثنين، في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في ليبيا.

نجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على أسبوير الكونغولي بنتيجة 3-1 في ربع النهائي أمس الأحد.

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى ربع النهائي بالفوز على نظيره النصر الليبي بنتيجة 3-0 في إطار دور الـ16.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي الفوز على نظيره جي اس يو الكيني بنتيجة 3-0، في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول.

نجح فريق القلعة الحمراء في الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أولى مواجهاته قبل الفوز على الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0 والفوز على نيمو ستارز الأوغندي قبل الفوز على كاستل الجزائري 3-1.

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: نيمو ستارز الأوغندي وجي اس يو الكيني والفتح المغربي وكاستل الجزائري والحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كل من: حسام يوسف ومصطفى جابر وسيف عابد وزياد أسامة وعبد الحليم فهيم عبو ومحمد رمضان والمحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان.

ويسعى فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلى حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي.