رد الاعتبار شعار 4 لاعبين فى بيراميدز حرمهم صن داونز من لقب دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق بيراميدز مواجهتين ناريتين أمام صن داونز الجنوب أفريقى، فى إطار منافسات نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى صعد له لأول مرة فى تاريخه بعد عبوره نادى أورلاندو الجنوب أفريقي.

وضرب بيراميدز موعداً نارياً مع صن داونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل فى جنوب أفريقيا، بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل فى مصر.

رد الاعتبار شعار 4 لاعبين

ويرفع 4 لاعبين فى نادى بيراميدز شعار "رد الاعتبار" أمام صن داونز الذى حرمهم من أول لقب فى تاريخهم عام 2016، عندما فاز صن داونز على الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 3 /1 بمجموع المباراتين.

وشارك الرباعى أحمد الشناوى، أحمد توفيق، على جبر، مصطفى فتحى مع الزمالك فى هذا الموسم، وخسروا المباراة النهائية أمام الفريق الجنوب أفريقي، ويأمل هذا الرباعى فى قيادة بيراميدز للفوز على صن داونز لرد اعتبارهم وحصد اللقب لأول مرة فى تاريخهم.

وضَمِن فريق بيراميدز الحصول على 2.5 مليون دولار بالوصول إلى النهائي، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وتأهل فريق بيراميدز لأول مرة فى تاريخه لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويواجه فريق بيراميدز فى النهائى صن داونز الجنوب أفريقي الذى أطاح بالأهلى من نصف النهائى بعد التعادل الإيجابى 1/1 فى مجموع المباراتين ليستفيد فى من قاعدة الهدف خارج ملعبه.