شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد لا يعرف الفوز على الأهلى قبل مواجهة الأربعاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، تحديا صعبا مع الفريق البترولى عندما يواجه الأهلى الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile.

سيد عيد أمام الأهلى

وتعد مباراة الأربعاء هى السابعة لسيد عيد أمام النادى الأهلى فى مشواره التدريبى، حيث سبق أن واجه الأهلى فى 6 مباريات مع النصر القاهرى وبتروجت، وخسرها جميعا، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط واستقبلت شباكه 18 هدفا.

موعد مباراة الأهلى القادمة

ويلتقى فريق الأهلى في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، بتروجت في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى "دورى nile".

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبتروجت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثامنة فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 25 نقطة، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف.