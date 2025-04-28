الامارات | 4 مؤشرات فنية تدعم الشارقة للتتويج باللقب الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الشارقة لخوض التحدي الأصعب في تاريخه بمواجهة فريق ليون سيتي السنغافوري في نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، في سنغافورة، يوم 18 مايو المقبل، والأمل يحدوه لحصد اللقب للمرة الأولى، وإضافة إنجاز جديد للكرة الإماراتية.

وعلى الرغم من قوة ليون سيتي الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري في بلاده، تبرز أربعة مؤشرات فنية تدعم فوز الشارقة باللقب الآسيوي، تتمثل في الرغبة العالية لدى لاعبيه في التتويج، بجانب وجود مدرب محنك وصاحب خبرة كبيرة، مثل الروماني أولاريو كوزمين، الذي يرغب في ختام مشواره مع الشارقة بقيادة الفريق للتتويج باللقب القاري قبل الانتقال لبدء مهمته رسمياً مدرباً للمنتخب الوطني لمدة عامين، إضافة إلى أن الشارقة يضم عدداً من اللاعبين المميزين بإمكانهم صنع الفارق، وحسم اللقاء لمصلحته، مثل كايو لوكاس ولوان بيريرا وفراس بالعربي وعثمان كامارا وماركوس ميلوني وعادل تاعرابت، بجانب التألق الكبير لحارس الشارقة عادل الحوسني في الفترة الماضية، وكان أحد العناصر الأساسية في تأهل الفريق إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية.

من جانبه، قال مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً والمحلل الفني، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الشارقة يعطي البطولة أولوية كبيرة، خصوصاً أن الفريق على الصعيد الفني جاهز تماماً لخوض المباراة».

وأضاف: «فنياً.. الفريق جاهز، وسيكون بعيداً عن الضغوط النفسية، كونه يضم في صفوفه عدداً من اللاعبين الذين سبق أن خاضوا الكثير من النهائيات، سواء محلياً أو دولياً، بجانب أن الفريق مدعوم بمدرب محنك مثل كوزمين، وبالتأكيد ستكون الجدية حاضرة، وسيكون التركيز عالياً».

وحذّر خالد عبيد في الوقت نفسه من الاستهانة بالفريق السنغافوري، لاسيما أنه صاحب الأرض والجمهور، فضلاً عن كونه أحد أبرز الفرق في سنغافورة، ويتصدر حالياً ترتيب الدوري السنغافوري، وسبق له الفوز بلقب الدوري ثلاث مرات بجانب نتائجه الإيجابية في هذه البطولة التي سبق أن وصل فيها الدور قبل النهائي في 2004 كأفضل إنجاز له.

وأوضح خالد عبيد: «رغم أن ليون سيتي فريق حديث، وبدأ مشواره الاحترافي في الدوري السنغافوري بشكله الجديد في 2020، إلا أنه بات حالياً من الفرق المميزة، وحقق نتائج مميزة، بدليل أنه تأهل إلى النهائي على حساب فريق سيدني الأسترالي».

خالد عبيد:

. الشارقة جاهز للنهائي، وسيكون بعيداً عن الضغوط النفسية بخبرة لاعبيه.