نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تأهل فريق نهضة بركان المغربي، الأحد، إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز، رغم هزيمته في لقاء إياب نصف نهائي المسابقة أمام النادي الرياضي القسنطيني، بنتيجة هدف لصفر، على أرضية ملعب حملاوي بقسنطينة.

وكان الفريق المغربي قد فاز في لقاء الذهاب قبل أسبوع بمدينة وجدة برباعية نظيفة.

وجاء الشوط الأول من اللقاء متوسطا مع ضغط واندفاع من الفريق الجزائري، قبل أن يسجل له هدفه الوحيد لاعبه عبد النور بلحسيني، في الدقيقة 49.

وفرض الفريق الجزائري سيطرة شبه عقيمة، في المباراة التي أدارها الحكم السوداني محمود علي محمود، لم ينجح في ترجمتها إلى أكثر من هدف، بفعل التنظيم الدفاعي الجيد للفريق المغربي، الذي سبق له أن فاز بالمسابقة القارية في مناسبتين، كما حقق الوصافة في مناسبتين.

ويواجه نهضة بركان في نهائي البطولة سيمبا التانزاني الذي تخطى ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

