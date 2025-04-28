شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنجح فى تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة المتحدة للرياضة في تنظيم حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، في أقل من 15 يومًا بعد اعتذار دولة كوت ديفوار، المؤهلة إلى كأس العالم في تشيلي 2025.

وشهد الافتتاح، الذي أقيم مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي، فقرات فنية مميزة، كان أبرزها مشاركة النجم رامي صبري الذي قدم أغنية خاصة بالبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في افتتاح البطولة اليوم، وأحرزه محمد عبد الله في الدقيقة 62.



حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا



حفل افتتاح امم افريقيا



وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل، بمشاركة العديد من منتخبات القارة السمراء، وسط إشادة واسعة بالتنظيم الرائع الذي قدمته شركة المتحدة للرياضة.

وبينما تقام منافسات البطولة على أربعة ملاعب رئيسية هي، استاد القاهرة الدولي، استاد السويس الجديد، استاد هيئة قناة السويس، واستاد 30 يونيو.

ويشارك منتخب مصر للشباب، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب إفريقيا وتنزانيا.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا، والمغرب، أما المجموعة الثالثة فتضم السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، وغانا.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

ومن المقرر أن تتأهل المنتخبات الأربعة المتصدرة في البطولة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم للشباب في تشيلي 2025.