شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: بيسيرو لم يقدم جديدا وإدارة الزمالك تعاملت بشكل خاطئ فى ملف زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك لم يقدم أى جديد وغير مقتنع به وأن إدارة الزمالك تعاملت بشكل خاطئ فى ملف زيزو.

وقال أشرف قاسم خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "ملف اللاعبين الذين تنتهى عقودهم لم تديره مجلس إدارة الزمالك بشكل جيد، وكان لازم يكون ليك السبق فى الموضوع منذ توليكم المهمة، كان المفروض تعقد مع زيزو وتقوله إمكانيات النادى التجديد بالرقم ده لو توصلت لاتفاق جدد عقده، لو رفض كان القرار بيعه بنهاية الموسم الماضى والاستفادة منه ماديا".

وأضاف أشرف قاسم: "الزمالك خسر أحمد سيد زيزو ورحل عن النادى وكمان خسر الاستفادة منه ماليا، والأفضل كان بيعه والاستفادة منه ماديا، ولو الزمالك معاه فلوس تجديد اللاعب هل هو معاه أيضا معاه فلوس باقى اللاعبين".

وتابع: "حسام عبد المجيد بيلعب أساسى فى الزمالك ومنتخب مصر وعقده مليون ونصف فى السنة، ولا توجد مقارنة بين عقد زيزو وحسام عبد المجيد، فحسام لما ييجى يجدد هيطلب 30 مليون أو مش هيجدد".

وقال نجم الزمالك السابق: "معترض على كلمة زيزو عمود فريق الزمالك، طيب وباقى اللاعبين هتعمل إيه معاهم، لازم تكون هناك رؤية كاملة فى هذا الملف".

واستطرد: "غير مقتنع بما يقدمه بيسيرو ولم يقدم أى جديد للفريق، والمنافسة على بطولة الدورى صعبة جدا على الزمالك ولكن هناك فرصة كبيرة فى بطولة كأس مصر".

وأردف: "بيراميدز معنويا وفنيا هو الأقرب لحصد بطولة كأس مصر، ويمتلك أقوى أسكواد فى مصر ومعنوياته عالية هذا الموسم بعد التتويج بلقب الكاس الموسم الماضى، وهذا الموسم يستطيع الفوز بأكثر من بطولة، وصل لنهائى كأس مصر ونهائى دورى ابطال أفريقيا ومتصدر الدورى بفارق".

واختتم: "مباريات نهائى كأس مصر ليست لها معايير، رغم تفوق بيراميدز معنويا وفنيا، إلا أن جمهور الزمالك سيضيف قوة كبيرة للزمالك خلال هذه المباراة ومن الممكن أن يعادل الكفة والزمالك يفوز".