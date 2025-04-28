شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأول تحت قيادة عماد النحاس وبحضور محمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، بقيادة القائم بأعمال المدير الفني عماد النحاس ومعاونه محمد شوقي.

ويواصل الفريق تدريباته في السادسة من مساء الإثنين، استعداداً لمباراة بتروجت المقررة الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة البطولة للدوري الممتاز.

وشهد المران حضور محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وحث اللاعبين على بذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة والمباريات المتبقية ببطولة الدوري الممتاز.

وقرر النادي الأهلي تعيين محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، وعماد النحاس مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد شوقي مدربًا. واستمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.