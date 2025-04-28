شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: لم أوقع لأى ناد وأتمنى العودة للأهلى والمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 11:47 م

أعلن محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والأهلي السابق، عن رغبته في العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى، بعد نهاية عقده مع ناديه السعودي بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا عدم توقيعه لأي ناد داخل مصر.

وقال محمد شريف، في تصريحات نقلها الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "لم أوقع لأي ناد وأتمنى العودة للأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية".

واختتم: "الأهلي بيتي وبالطبع عودتي له أتمناها وبشدة".