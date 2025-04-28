شريف عبد المنعم: الدورى محسوم لبيراميدز وقرار رحيل كولر متأخر جدا

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القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق، أن بطولة الدورى المصرى محسومة لفريق بيراميدز بنسبة 80% إلا إذا كان هو رافض التتويج باللقب، وقرار رحيل كولر متأخر جدا.

وقال شريف عبد المنعم، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "كولر قعد كل اللاعبين اللى كانوا سبب فى فوزه بالـ11 لقب الذى توج به مثل أفشة وحسين الشحات وعلى معلول، وأفقد الكثير من اللاعبين ثقتهم فى أنفسهم".

وأضاف شريف عبد المنعم: "قرار رحيل مارسيل كولر تأخر جدا وكان المفروض يمشى من بدرى، وأنا مشيت من الأهلى وكولر ما مشيش لما قلت كده".

وعن بطولة الدورى، قال: "الدورى محسوم لبيراميدز بنسبة 80% والجهاز الفنى الجديد للأهلى مطالب بتقديم مستويات قوية مع الأهلى ومش مطالب بالحصول على اللقب".

وتابع: "مبسوط بالأسماء التى تم الإعلان عنها لأن محمد يوسف خبرات كبيرة وعارف الأهلى، وكانت له نجاحات كبيرة، ومحمد شوقى كادر مهم واشتغل فى منتخب مصر، وله بصمات واضحة".