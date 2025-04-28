شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز منتخب الناشئين على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، فى افتتاحية كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر، واتحاد الكرة يدرس حل منتخب سيدات الصالات، تعادل الزمالك ومودرن سبورت سلبيا فى كأس عاصمة مصر، بينما حقق بتروجت العلامة الكاملة بنفس البطولة بالفوز على الجونة بهدف دون مقابل.

منتخب مصر يفوز على جنوب أفريقيا فى ضربة البداية بأمم أفريقيا

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامه نبيه فوزًا هاما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في أفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للشباب المقامة بمصر ، أحرزه محمد عبدالله في الدقيقة 62، ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

اتحاد الكرة يدرس حل منتخب السيدات للصالات بعد وداع أمم أفريقيا من دور المجموعات

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم حل المنتخب الوطني للسيدات داخل الصالات بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأولى المقامة حاليًا بالمغرب، خلال الفترة من 22 وحتى 30 أبريل، من دور المجموعات.

الفنان رامى صبرى يُحيى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب بمصر.. صور

أحيا الفنان المصري رامي صبري حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2005 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل.

الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر

تعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت، سلبيًا فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

منتخب الناشئين يفوز على الكاميرون بأمم أفريقيا.. وينعش آماله فى التأهل للمونديال

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز على منتخب الكاميرون 2 / 1 في المباراة التي انطلقت في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في النسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فى المغرب .

منتخب الناشئين يواجه ثالث المجموعة الرابعة فى مباراة فاصلة للتأهل إلى كأس العالم

نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

الأهلى يخوض مرانه الأول فى موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال.. فيديو

خاض فريق الأهلي مرانه الأول فى موريتانيا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراة الأهلي.. المقصورة بـ 500 جنيه

أخطر نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بأسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

بتروجت يهزم الجونة بهدف ويحقق العلامة الكاملة بكأس عاصمة مصر

فاز فريق بتروجت على نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سلمى هاني تتوج ببطولة مانشستر للاسكواش بعد الفوز على جورجينا كيندي

توجت البطلة المصرية سلمى هاني ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

علي أبو العينين وصيفا لبطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

حقق علي أبو العينين لاعب وادي دجلة، وصافة بطولة مانشستر المفتوحة في الاسكواش، والتي استضافتها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.