شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وربيعة ومروان يكرمون كولر بعد رحيله عن الأهلى وقبل عودته لسويسرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص ثلاثي الأهلي إمام عاشور ورامي ربيعة ومروان عطية على زيارة السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، من أجل تقديم الشكر له على ما قدمه للنادي طوال السنوات الثلاث الماضية، قبل أن يتم توجيه الشكر له من تدريب الفريق الأحمر بعد الإخفاق في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص ثلاثي الأهلي على تكريم كولر في حضور رضا الحنفي مترجم المدرب السويسري، قبل أن يغادر إلى بلاده بعد انتهاء علاقته مع مسئولي القلعة الحمراء.



إمام مع كولر



ربيعة وإمام ومروان مع كولر

على جانب آخر، توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع نادي فرينكفاروزي المجري من أجل التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق المجري، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مالي على ضم بن رمضان مقابل 2 مليون دولار، بخلاف الحصول على توقيع الدولي التونسي بعد الاتفاق على كل التفاصيل المالية الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم، بدءا من الموسم المقبل.