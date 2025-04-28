شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: جوميز أقرب الأسماء للأهلى والجهاز الفنى الحالى مستمر لـ6 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر أن البرتغالى جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والاتفاق الحالى، هو الأقرب لشغل منصب المدير الفنى الجديد للأهلى خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "محمد يوسف لديه 3 عروض قوية جدا بمبالغ كبيرة جدا، وكان قد توصل لاتفاق مع أحد الأندية، ولكن لم يتأخر عن الأهلى، وضحى بهذه العروض لتلبية نداء الأهلى، رغم أنه مش منصب محبب له".

وأضاف سيف زاهر: "جوزيه جوميز أقرب الاختيارات حتى الآن لتدريب الأهلى، رغم وجود ترشيحات لكيروش وفايلر وروزه، ولكن كيروش مركز مع المنتخبات، وفايلر مستبعد بعض الشىء، وروزه طالب 4.5 مليون يورو ودا رقم كبير".

وتابع: "مدرب الأهلى الجديد سيكون موجودا بعد 5 أو 6 مباريات على الأقل لأنه شغال حاليا وماسك فريق، والجهاز الفنى الحالى هيكمل لنهاية الدورى".

واختتم: "باتريس بوميل دخل فى الترشيحات، وتم عمل اجتماع زوم معاه ليعرف وجهة نظره فى التعاقد مع الأهلى".