شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن الفوز الأول على زد منذ صعوده للدورى.. 3 هزائم وتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، لمواجهة مهمة أمام زد على استاد الإسماعيلية فى الثامنة مساء غد الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى المصرى "دورى nile".

الفوز الأول هدف الإسماعيلى

ويسعى فريق الإسماعيلى إلى إسقاط زد لأول مرة فى تاريخه منذ صعوده إلى الدورى، حيث خاض أمامه 4 مباريات خسر 3 لقاءات وتعادل مباراة، خسر ذهابا وإيابا فى الموسم الماضى، ثم خسر فى نصف نهائى كأس مصر، قبل أن يتعادل بهدفين لمثلهما فى الدور الاول هذا الموسم.

وكان الإسماعيلى قد فاز على أف سى مصر "زد حاليا" فى أول 3 مواجهات بينهما عندما صعد أف سي مصر للدورى ذهابا وإيابا فى الدورى ومواجهة فى كأس مصر.

ومن جانبه، يسعى تامر مصطفى لاستكمال نتائجه المميزة مع الدراويش حتى الآن، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 5 مباريات قاد فيها الدراويش، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل 3 لقاءات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، ثم التعادل سلبيا مع الطلائع، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين وحافظ على نظافة الشباك فى 4 مباريات.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في مرحلة تفادى الهبوط في الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض مباراتين في هذه المرحلة بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الاتحاد السكندرى.