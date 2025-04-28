شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يتصدر مجموعته بعد الفوز على جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للشباب المقامة بمصر، بهدف أحرزه محمد عبد الله في الدقيقة 62.

تصدرت مصر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط ثم زامبيا وسيراليون في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، وتنزانيا في المركز الرابع وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

بدأ أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بتشكيل مكون من: عبد المنعم تامر ومحمد حسين وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي وأحمد كباكا ومؤمن شريف ومهاب عبد الله وأحمد بيومي ومحمد السيد وعمر حسن ومحمد زعلوك.

بدأت أحداث المباراة بهجوم من منتخب مصر، وأتيحت فرصة للمنتخب الوطني في الدقيقة 7 بعد عودة الكرة من دفاع جنوب أفريقيا داخل منطقة الجزاء يقابلها محمد السيد بتسديدة تصل لحارس جنوب أفريقيا ضعيفة.

بعدها عادت السيطرة لعدة دقائق لمنتخب جنوب أفريقيا، وسدد لانجيلي فيلي لاعب جنوب أفريقيا، كرة من وسط الملعب تصطدم بالقائم لمنتخب مصر، ويتم منع هدف مؤكد.

وأجرى منتخب مصر تغييرين بسبب الإصابة بخروج عمر أسامة حسن ومؤمن شريف ونزول محمد عبد الله وسيف الدين عصام.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني دفع أسامة نبيه بخروج زعلوك ونزول محمد رأفت، ونجح منتخب مصر في السيطرة على مجريات المباراة، وفي الدقيقة 47 بدأت هجمة خطيرة لمنتخب مصر بعد كرة عرضية من مهاب سامي، قابلها محمد عبد الله بلمسة رأسية داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس جنوب أفريقيا.

وفي الدقيقة 59 منع القائم هدفا لمنتخب جنوب أفريقيا بعد تمريرة قابلها ليانسى، وسدد الكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها عبد المنعم تامر واصطدمت بالقائم الأيمن للحارس.

وفي الدقيقة 62 نجح محمد عبد الله بعد المرور بمهارة من مدافعي جنوب أفريقيا من إحراز هدف التقدم، وسددها قوية من داخل منطقة الجزاء وهزت الكرة الشباك في الدقيقة 62.

استمر بعدها الضغط الهجومي من جنوب أفريقيا، بينما اعتمد منتخب مصر على الهجمات المرتدة، وانتهي اللقاء بفوز مهم للمنتخب المصري بهدف.

ولعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، وصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.



احدى هجمات منتخب مصر



زعلوك من مباراة جنوب افريقيا



زعلوك ولاعب جنوب افريقيا



زعلوك يحاول السيطرة على الكرة في مباراة جنوب افريقيا



زعلوك



لاعبي منتخب مصر



مباراة مصر وجنوب افريقيا



محمد السيد مع لاعب جنوب افريقيا



محمد عبد الله نجم مباراة مصر وجنوب افريقيا



محمد عبد الله يمر من لاعب جنوب افريقيا



محمد عبد الله



من مباراة مصر وجنوب افريقيا