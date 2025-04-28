شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات لكرة القدم تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن استقبال البطولة، بمشاركة 13 فريقًا بما فيهم مصر مستضيف البطولة، على أن يتم توزيعهم على 3 مجموعات، بحيث تضم المجموعة الأولى 5 منتخبات، وتضم الثانية والثالثة 4 منتخبات.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ولفيف من قيادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وممثلين عن الاتحادات الوطنية المشاركة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية البارزة والإعلاميين.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، قال الدكتور أشرف صبحي: "استضافة مصر لهذه النسخة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا هو تأكيد على مكانة مصر الرائدة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية".

وأضاف وزير الرياضة: "هذه البطولة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف نجوم المستقبل، ليس فقط للكرة المصرية بل للكرة الأفريقية ككل، ومصر تواصل تعزيز ريادتها القارية من خلال استضافة البطولات الكبرى وتنظيمها بأعلى المعايير العالمية".

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لهذه البطولة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة المصرية برعاية ودعم الشباب والرياضة، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الفعاليات الرياضية القارية والدولية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ثقته في قدرات مصر التنظيمية، مؤكداً سعي الدولة المصرية توفير كافة سبل النجاح لهذه البطولة".

وأعرب وزير الرياضة عن أمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، متمنياً أن تخرج البطولة بصورة تليق بمكانة مصر القارية والعالمية.

وعقب مراسم الافتتاح، شهد وزير الشباب والرياضة المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي جمعت منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا، وسط حضور جماهيري كبير.

وتقام البطولة على 3 ملاعب في القاهرة والإسماعيلية والسويس، وتكتسب أهمية كبرى، كونها تأهيلية لكأس العالم تحت 20 سنة، المقرر إقامته في سبتمبر المقبل بدولة تشيلي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى المونديال.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر بالمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، والتي شهدت تواجد 5 منتخبات بما فيهم الفراعنة، إلى جانب كل من زامبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

وتواجدت مصر على رأس المجموعة الأولى بصفتها الدولة المستضيفة، بينما تواجدت السنغال على قمة المجموعة الثانية بصفتها حاملة اللقب، وتواجدت نيجيريا على رأس المجموعة الثالثة بصفتها صاحبة المركز الثالث في نسخة 2023.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث، إلى دور الثمانية، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 عامًا.