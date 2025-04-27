الامارات | 4 نقاط تفصل شباب الأهلي عن درع الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض شباب الأهلي التعادل الإيجابي على مضيفه الوحدة 2-2، اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ونجح «فرسان دبي» في تحويل تأخره بهدفين إلى التعادل، ليُحافظ على فارق الـ11 نقطة التي تفصله عن أقرب ملاحقيه الشارقة، بعدما وصل برصيده إلى 56 نقطة، وبات على بُعد أربع نقاط فقط من التتويج رسمياً بلقب الدوري، فيما استعاد «العنابي» المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة.

وجاءت المباراة مثيرة في تفاصيلها، إذ استغل الوحدة البداية بأفضل صورة، وافتتح باب التسجيل عن طريق كيفن أغوديلو من متابعة لتمريرة كروسيزكي ليضعها بسهولة في المرمى دون مضايقة من الدفاع «11».

وجاءت الفرصة على طبق من ذهب لشباب الأهلي لتسجيل هدف التعادل بعدما حصل على ضربة جزاء بسبب لمس الكرة يد لاعب الوحدة كروسيزكي لكن كارتابيا سدد الكرة برعونة ووضعها بين يدي حارس مرمى الوحدة، مهدراً بذلك ثالث ضربة جزاء له هذا الموسم «15».

وعزز المدافع ساشا إيفكوفيتش تقدم الوحدة بالهدف الثاني من متابعة لركنية لترتطم الكرة في جسده وتسكن الشباك «40».

ولكن لاعب الوسط سعيد عزت الله، أحيى الآمال لشباب الأهلي قبل الخروج لغرفة تبديل الملابس بتقليصه الفارق من كرة ركنية ارتقى إليها قبل الحارس محمد الشامسي وحولها في المرمى «45+2».

ودخل شباب الاهلي الحصة الثانية بضغط هجومي مُكثف بعد نزول سردار آزمون على حساب مؤنس برهان، لينجح المهاجم الإيراني في تسجيل هدف التعادل، بعد كرة أخطأ حارس الوحدة في إبعادها ليُكملها سردار في المرمى وسط احتجاجات من لاعبي الوحدة على وجود خطأ في حق محمد الشامسي لكن تقنية الفيديو صادقت على صحة الهدف «54».