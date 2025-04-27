كأس إنكلترا: سيتي يخطو نحو اللقب بتأهله الى النهائي على حساب نوتنغهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزز مانشستر سيتي آماله بتلافي سيناريو الخروج من موسم 2024 2025 من دون أي لقب، بعد بلوغه نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه على نوتنغهام فوريست بثنائية نظيفة الأحد في نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ولحق سيتي بكريستال بالاس الى النهائي الذي سيقام في 17 أيار/مايو على ملعب ويمبلي، بعد فوز الاخير على أستون فيلا 3 0 السبت.

ويدين "سيتيزنس" بفوزه الى ثنائية ريكو لويس (2) والكرواتي يوشكو غفارديول (51).

وأمست مسابقة الكأس طوق النجاة الاخير لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا حيث لا يزال يكافح من أجل حجز مكان له في دوري أبطال اوروبا وسط صراع كبير ينخرط فيه ايضا نوتنغهام صاحب الستين نقطة في المركز السادس بالتساوي مع تشلسي صاحب المركز الخامس المؤهل الى المسابقة القارية المرموقة، وبفارق نقطة عن سيتي الرابع.

وفي موسم شهد خروج سيتي من ملحق ثمن نهائي دوري الابطال ونهاية آماله بالدفاع عن لقبه بطلا للبرميرليغ مبكرا، ارتقت مسابقة الكأس الى سلم أولويات النادي المملوك للامارات، حيث يعود آخر موسم للفريق من دون أي لقب الى موسم 2016 2017.

ويسعى سيتي الى الفوز بالمسابقة للمرة الثامنة والثالثة منذ تولي غوارديولا زمام الامور، بعدما كان خسر في النهائي على يد جاره يونايتد الموسم الماضي 2 1.

ويعد أرسنال الفريق الاكثر تتويجا بلقب المسابقة (14).

وعلى ملعب ويمبلي، أجرى غوارديولا ثلاثة تغييرات على تشكيلته من المباراة السابقة فأبقى البلجيكي كيفن دي بروين والالماني إيلكاي غوندوغان على مقاعد البدلاء، وزج بجاك غريليش ولويس والبرازيلي سافينيو أساسيين، كما بقي الحارس الألماني ستيفان أورتيغا بين الخشبات الثلاث مكان البرازيلي إيدرسون العائد من الاصابة.

في المقابل، دفع مدرب نوتنغهام البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بالظهير الصاعد زاك أبوت (18 عاما) ضمن التشكيلة الاساسية للمرة الثانية فقط هذا الموسم بسبب بعض الغيابات على غرار النيجيري أولا أينا للاصابة والويلزي نيكو وليامس والقائد راين ييتس بداعي الايقاف لمباراة واحدة.

وضرب سيتي سريعا ومنحه لويس التقدم في الدقيقة الثانية من تسديدة في الزاوية المنخفضة اثر تسديدة رائعة من مشارف المنطقة.

وكاد نيكو أورايلي يعزز تقدم سيتي لكن تسديدته مرت قريبة جدا من المرمى (23).

في المقابل، فشل فوريست في تسديد ولو مرة واحدة على مرمى سيتي خلال الشوط الاول، كما لمس الكرة مرة يتيمة داخل منطقة جزاء منافسه.

وسجل سيتي هدف الاطمئنان عن طريق غفارديول بعدما ان تابع الكرة برأسه في الشباك المشرعة بعدما تصدى حارس نوتنغهام لمحاولة البرتغالي ماتيوس نونيش (51).

وحالت العارضة مرتين دون تسجيل نوتنغهام من تسديدتين لمورغان غيبس وايت (65 و69).