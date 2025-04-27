شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس حل منتخب السيدات للصالات بعد وداع أمم أفريقيا من دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم حل المنتخب الوطني للسيدات داخل الصالات بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأولى المقامة حاليًا بالمغرب، خلال الفترة من 22 وحتى 30 أبريل، من دور المجموعات.

ويشارك بالبطولة تسعة منتخبات، وهي: المغرب وناميبيا والكاميرون بالمجموعة الأولى ومصر وأنجولا وغينيا بالمجموعة الثانية والسنغال ومدغشقر وتنزانيا بالمجموعة الثالثة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة مباشرة لنصف النهائي ومعهم أفضل منتخب مركز ثان.

وانتهى دور المجموعات، حيث تصدرت المغرب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون برصيد ثلاث نقاط وأخيرًا ناميبيا بلا نقاط وتصدرت أنجولا المجموعة الثانية برصيد ست نقاط تليها مصر وغينيا بنفس الرصيد نقطة واحدة وتنزانيا المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط تليها مدغشقر بنقطتين وأخيرًا السنغال برصيد نقطة واحدة.

لتتأهل بذلك منتخبات المغرب والكاميرون "أفضل منتخب مركز ثان" وأنجولا وتنزانيا لنصف النهائي، بينما ودعت مصر وغينيا وناميبيا ومدغشقر والسنغال منافسات البطولة من دور المجموعات.

وكان المنتخب الوطني لسيدات كرة القدم داخل الصالات تعادل أمام نظيره الغيني 3-3 في المباراة التي أقيمت امس داخل صالة مولاي عبد الله بالجولة الثانية والأخيرة بالمجموعة الثانية البطولة، بينما فازت أنجولا على غينيا 5-2 وعلى مصر 3-1 بالمباريات السابقة بالمجموعة لتتأهل أنجولا للدور النصف النهائي.

ويتأهل الفائز بالبطولة وصاحب المركز الثاني إلى نهائيات كأس العالم في الفلبين بالفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.