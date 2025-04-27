شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة طلائع لجيش في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد جهاز الرياضة، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2024– 2025.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه فى مواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد جهاز الرياضة، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2024– 2025.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: المهدى سليمان، مورو ساليفو، صبحى سليمان، محمود علاء، ناصر ناصر، عمر الوحش، محمود شبانة، إسلام مرزوق، محمد المغربي، فيليب ناسيمنتو، مصطفى إبراهيم، إسلام سمير، أحمد أيمن، يوسف أسامة، سمير فكرى، فادي فريد، كريم الديب، عمرو جمعة، مروان داوود، إیمانویل.

ويغيب عن قائمة زعيم الثغر للإصابة كل من: محمود متولى، عبد الله بكرى، هشام بلحة، أحمد الشيمي، أحمد دعدور.



المهدي



تدريب الاتحاد



ساليفو



صبحي



عبد العاطي



فادي فريد



كريم الديب



محمود علاء



مران لاتحاد