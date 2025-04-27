شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تعادل منتخب مصر وجنوب أفريقيا فى افتتاح بطولة الأمم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه بالتعادل السلبي مع منتخب جنوب أفريقيا في افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر حتى 18 مايو المقبل.

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل فريقه أمام منتخب جنوب أفريقيا في ضربة البداية لبطولة كأس الأمم 2025 للشباب التي تستضيفها مصر، وجاء كالتالي: عبد المنعم تامر ومحمد حسين وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي وأحمد كباكا ومؤمن شريف ومهاب عبد الله وأحمد بيومي ومحمد السيد وعمر حسن ومحمد زعلوك.

بدأت أحداث المباراة بهجوم من منتخب مصر و أتيحت فرصة للمنتخب الوطني في الدقيقة 7 بعد عودة الكرة من دفاع جنوب أفريقيا داخل منطقة الجزاء يقابلها محمد السيد بتسديدة تصل لحارس جنوب أفريقيا ضعيفة.

بعدها تعود السيطرة لعدة دقائق لمنتخب جنوب أفريقيا ويسدد لانجيلي فيلي لاعب جنوب أفريقيا كرة من وسط الملعب تصطدم بالقائم لمنتخب مصر ويتم منع هدف مؤكد.

وأجرى منتخب مصر تغييرين بسبب الإصابة بخروج عمر أسامة حسن ومؤمن شريف ونزول محمد عبد الله وسيف الدين عصام.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

‎ويخوض منتخب مصر للشباب مواجهة قوية ومصيرية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بطموحات كبيرة لتحقيق أول ‎انتصار في ضربة البداية منذ 12 عامًا، ‎ويأمل شباب الفراعنة فى استعادة نغمة الانتصارات مع صافرة البداية، بعدما غابت عنهم منذ نسخة 2013، حين نجح المنتخب آنذاك في تحقيق الفوز في أول مباراة بالبطولة ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المنتخب من كسر نحس البداية، حيث غاب عن نسخ 2015 و2019 و2021، بينما تعادل مع مالي في نسخة 2017، ومع موزمبيق في نسخة 2023.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.