شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعيين الجهاز الفنى المؤقت للأهلى بعد رحيل كولر وجهازه المعاون، الأهلى يتوصل لاتفاق رسمى لضم التونسى محمد على بن رمضان.

تعرف على تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي بعد رحيل كولر.. إنفوجراف

قرر النادي الأهلي تعيين محمد يوسف مديرًا رياضيًا، وعماد النحاس مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد شوقي مدربًا، واستمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

الأهلي يتوصل لاتفاق مع فرينكفاروزي المجري على ضم محمد علي بن رمضان

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع نادي فرينكفاروزي المجري من أجل التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق المجري، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة الأجانب تعيق الأهلى عن ضم محمد الشيبى من بيراميدز فى الصيف

ارتبط اسم المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، بالانضمام إلى الأهلي وتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

تعادل سلبى بين زامبيا وسيراليون فى أمم أفريقيا للشباب

تعادل منتخب زامبيا للشباب مع نظيره السيراليوني سلبيا، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما والتي أقيمت اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

مجدى عبد العاطى يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع فى الدورى

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه فى مواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد جهاز الرياضة، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2024– 2025.

بيسيرو يكشف حقيقة طلبه الرحيل عن الزمالك ويؤكد: نحارب على بطولة الدوري

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

سامي قمصان يقترب من خلافة محمد يوسف فى قيادة حرس الحدود

اقترب سامي قمصان، المدرب العام السابق للأهلي، من تولي منصب المدير الفني لفريق حرس الحدود بدلا من محمد يوسف، الذي رحل عن منصبه لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

علي فرج يتوج بكأس جراسهوبر للاسكواش بعد الفوز على بطل العالم

توج البطل المصري علي فرج، المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، بكأس جراسهوبر للاسكواش التي أقيمت خلال الفترة بين 22 إلى 27 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.