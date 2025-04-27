الفنان رامى صبرى يُحيى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب بمصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان المصري رامي صبري حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2005 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل.

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل فريقه أمام منتخب جنوب أفريقيا في ضربة البداية لبطولة كأس الأمم 2025 للشباب التي تستضيفها مصر وجاء كالتالي: عبد المنعم تامر ومحمد حسين وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي وأحمد كباكا ومؤمن شريف ومهاب عبدالله وأحمد بيومي ومحمد السيد وعمر حسن ومحمد زعلوك.



حفل افتتاح امم افريقيا للشباب بمصر



الفنان المصري رامي صبري يحيي حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب بمصر



رامي صبري يحيي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب بمصر..صور



حفل افتتاح امم افريقيا للشباب



الفنان المصري رامي صبري يحيي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب بمصر..صور

‎يخوض منتخب مصر للشباب مواجهة قوية ومصيرية اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بطموحات كبيرة لتحقيق أول ‎انتصار في ضربة البداية منذ 12 عامًا، ‎ويأمل شباب الفراعنة فى استعادة نغمة الانتصارات مع صافرة البداية، بعدما غابت عنهم منذ نسخة 2013، حين نجح المنتخب آنذاك في تحقيق الفوز في أول مباراة بالبطولة ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المنتخب من كسر نحس البداية، حيث غاب عن نسخ 2015 و2019 و2021، بينما تعادل مع مالي في نسخة 2017، ومع موزمبيق في نسخة 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، اليوم الأحد فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.