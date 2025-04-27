شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحافظ على تواجد أندية مصر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للعام السادس تواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق بيراميدز على تواجد الأندية المصرية فى نهائيات دورى أبطال أفريقيا للعام السادس على التوالى، بعدما نجح فى الوصول للنهائى عبر تخطيه فريق أورلاندو بيراتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

فى المقابل، ودع النادى الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام صن داونز، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى فى إياب دور نصف النهائي، ليخرج بسبب قاعدة الهدف خارج الديار.

وأصبح النادى الأهلى خارج نهائى دورى أبطال أفريقيا لأول مرة بعد 5 سنوات من التواجد فى نهائى البطولة، حيث تواجد الأهلى فى النهائى آخر 5 نسخ.

الأندية المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز فى الحفاظ على حظوظ الأندية المصرية فى التواجد فى النهائى للموسم السادس على التوالى والتى جاءت كالتالى:

2020 الأهلى والزمالك

2021 الأهلى وكايزر تشيفيز

2022 الأهلى والوداد المغربى

2023 الأهلى والوداد المغربى

2024 الأهلى والترجى التونسى

2025.. بيراميدز وصن داونز

وضمن فريق بيراميدز الحصول على 2.5 مليون دولار بالوصول إلى النهائي، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وضرب بيراميدز موعداً نارياً مع صن داونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل فى جنوب أفريقيا، بينما تُلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل فى مصر.