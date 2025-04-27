شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم مهنئا صلاح بعد الفوز بالدوري الإنجليزي: قائد بمعنى الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على تهنئة محمد صلاح بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ونشر الحساب الرسمي للتوأم التهنئة جاءت كالتالي: قائد بمعني الكلمة مبروك #محمد_صلاح التتويج بلقب الدروي الإنجليزي .. ننتظر منك دائما المزيد ❤️❤️.

توج النجم المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الثانية في مسيرته مع نادي ليفربول، ليضيف لقبه الـ11 إلى سلسلة الألقاب الجماعية التي حققها طوال مشواره الاحترافي في أوروبا، وذلك بعد فوز ليفربول ضد توتنهام بنتيجة 5-1 مساء اليوم على ملعب أنفيلد.

محمد صلاح يحصد لقبًا جديدًا في مشواره الاحترافي

وحقق محمد صلاح 11 لقبًا مع مختلف الأندية الأوروبية التي لعب ضمن صفوفها بداية من بازل السويسري وحتى ليفربول الإنجليزي في مشوار امتد نحو 15 عاماً وسيمتد لمدة عامين آخرين بعدما جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2027.

وفاز محمد صلاح في بداية رحلته الأوروبية بالدوري السويسري مع بازل موسمي (2012-2013) و(2013-2014)، قبل أن يتوج بـ9 ألقاب مع ليفربول بعدها، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز "مرتين" ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة "مرتين"، وكذلك الدرع الخيرية.

وغابت شمس البطولات عن محمد صلاح طوال مسيرته مع أندية تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن تشرق مع انضمامه لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وعلى الرغم أن محمد صلاح كان جزءًا من فريق تشيلسي في موسم 2014-2015 الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لم يعتبر من أبطال المسابقة وفقًا لقوانين رابطة "البريميرليج".

وتنص لوائح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، "حتى يُحتسب اللاعب من ضمن من حققوا لقب البطولة ينبغي عليه أن يشارك في 5 مباريات مع فريقه على أقل تقدير، الأمر الذي لم يحظ به محمد صلاح في رحلته مع كتيبة جوزيه مورينيو في ذلك الوقت".

وشارك محمد صلاح في 3 مباريات فقط من هذا الموسم أمام سوانزي سيتي وكريستال بالاس وتوتنهام، قبل أن تتم إعارته في يناير إلى فيورنتينا الإيطالي وينتهي موسمه بذلك في "استامفورد بريدج".