شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جماهيرى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب.. وإشادة بالحفل والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر توافدا جماهيريا لحضور مباراة الافتتاح التي تجمع منتخب مصر مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، كما أشاد الحضور من الاتحاد الأفريقي بحفل الافتتاح الذى أقيم باستاد القاهرة.

وتواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر حتى 18 مايو المقبل.

كما تواجد وائل رياض شيتوس المدير الفني لمنتخب 2007 وجروس المدير الفني السابق للزمالك بصحبة أمير عزمي مدرب الزمالك السابق.

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل فريقه أمام منتخب جنوب أفريقيا في ضربة البداية لبطولة كأس الأمم 2025 للشباب التي تستضيفها مصر وجاء كالتالي: عبد المنعم تامر ومحمد حسين وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي وأحمد كباكا ومؤمن شريف ومهاب عبدالله وأحمد بيومي ومحمد السيد وعمر حسن و محمد زعلوك.

‎يخوض منتخب مصر للشباب مواجهة قوية ومصيرية اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بطموحات كبيرة لتحقيق أول ‎انتصار في ضربة البداية منذ 12 عامًا، ‎ويأمل شباب الفراعنة فى استعادة نغمة الانتصارات مع صافرة البداية، بعدما غابت عنهم منذ نسخة 2013، حين نجح المنتخب آنذاك في تحقيق الفوز في أول مباراة بالبطولة ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المنتخب من كسر نحس البداية، حيث غاب عن نسخ 2015 و2019 و2021، بينما تعادل مع مالي في نسخة 2017، ومع موزمبيق في نسخة 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، اليوم الأحد فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

يلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.