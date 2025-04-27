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الامارات | محمد صلاح يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي عبر الهاتف (فيديو)

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  • الامارات | محمد صلاح يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي عبر الهاتف (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم المصري محمد صلاح بهدفه الرابع في مرمى توتنهام بطريقة استثنائية خلال المباراة التي انتهت بفوز 5-1 على ملعب "أنفيلد"، في الجولة 34 الدوري الإنجليزي ليضمن "الريدز" التتويج باللقب للمرة 20 في تاريخه ويعادل مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجاً.

وبعد تسجيله هدفاً رائعاً توجه محمد صلاح إلى المدرجات والتقط هاتف أحد الفتيات والتقط به صورة سيلفي برفقتها والجماهير الغفيرة المبتهجة بحسم الدوري الإنجليزي مبكراً قبل أربع جولات من الختام.

 

ورفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة متقدماً بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه أرسنال.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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