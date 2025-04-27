كارلو أنشيلوتي يستعد لإجراء محادثات لقيادة منتخب البرازيل

الرياص - اسماء السيد - يستعد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، لإجراء مزيد من المحادثات بشأن توليه قيادة منتخب البرازيل قبل بدء مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في حزيران (يونيو).

وسيلتقي المدير الفني الإيطالي، البالغ من العمر 65 عاماً، مع ممثلين للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي عقب هزيمة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في إشبيلية السبت، إن مستقبله "سيكون موضع نقاش خلال الأسابيع المقبلة، وليس اليوم".

ومع ذلك، شوهد رجل الأعمال البرازيلي، دييغو فرنانديز، أحد ممثلي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وهو يشاهد المباراة من المدرجات.

أنشيلوتي يدخل التاريخ بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

وتهدف زيارة فرنانديز الأخيرة إلى أوروبا إلى محاولة إقناع أنشيلوتي بتولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل بعد انتهاء الموسم المحلي في إسبانيا.

ويعني هذا أن أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد قبل بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة.

ويعد أنشيلوتي الخيار الأول للمنتخب البرازيلي لخلافة المدير الفني السابق، دوريفال جونيور، الذي أقيل من منصبه بعد خسارة "السيليساو" أمام غريمه التقليدي الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في بوينس آيرس، الشهر الماضي.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

لا يواجه المنتخب البرازيلي خطر التأهل لبطولة كأس العالم الموسعة التي يشارك فيها 48 منتخباً والمزمع إقامتها بنتظيم مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل، لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يشعر أن أنشيلوتي سيمنح "راقصي السامبا" فرصة أفضل للتتويج بالبطولة.

ريال مدريد ومبابي ومهمة العمر

وكان الاتحاد البرازيلي يرغب في تعيين أنشيلوتي لقيادة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي، إلا أنه فشل في ذلك.

وفاز أنشيلوتي بلقبين للدوري الإسباني الممتاز وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال فترتين مع ريال مدريد، بينها بطولتان الموسم الماضي (بطل الدوري ودوري الأبطال للمرة الـ 15).

لكن فريقه متأخر بأربع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني الممتاز قبل خمس مباريات من نهاية الموسم، كما ودع الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام أرسنال في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويُعتقد أن تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن الألماني، مرشح لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد.