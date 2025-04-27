عاجل.. صلاح يهدي ليفربول اللقب العشريني والسيلفي التاريخي (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ليفربول: عانق ليفربول العريق التاريخ الكروي العالمي والأوروبي والانكليزي من جديد، وذلك بعد فوزه بلقب الدوري الانكليزي للمرة الـ20 في تاريخه وتاريخ البطولة الأكثر تنافسية وقوة وشعبية على المستوى العالمي، على إثر فوزه الساحق بخماسية لهدف على فريق توتنهام الأحد يمعقل الليفر بالآنفيلد رود.

انجاز ليفربول أصبح أكثر بريقاً وأهمية للملايين من عشاقه حول العالم، لأنه عادل المنافس التاريخي فريق مان يونايتد، وأصبح لكل منهما 20 لقباً للدوري الانكليزي، وأقرب منافس لهما هو فريق أرسنال وفي رصيده 13 لقباً، ثم مان سيتي بـ10 بطولات للدوري.

ليفربول حسم لقب الدوري للموسم الجاري برصيد 82 نقطة من 34 مباراة، فيما يملك منافسه المباشر أرسنال 67 نقطة من نفس عدد المباريات، ونيوكاسل ثالثاً برصيد 62 نقطة، ثم مان سيتي وفي رصيده 61 نقطة،يليه تشيلسي الساعي للفوز ببطاقة التأهل لدوري الأبطال حيث يحل خامساً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد فريق نوتنجهام فورست صاحب المركز السادس

46 مساهمة تهديفية لصلاح

النجم المصري محمد صلاح لعب دور البطولة في التتويج التاريخي لفريق ليفربول بلقب الدوري الانكليزي لموسم 2024 - 2025 فقد أحرز 28 هدفاً، وصنع 18 هدفاً، أي أن مساهماته التهديفية تسجيلاً وصناعة 46 هدفاً.

واللافت في الأمر أن صلاح حقق هذه الأرقام التاريخية في الوقت الذي كان الجميع يتحدثون عن عدم تجديد تعاقده مع ليفربول، واحتمالات رحيله عن النادي، إلا أنه احتفظ بتركيزه، وفي نهاية الأمر نجح في إهداء جماهير الريدز لقب الدوري، وكذلك جدد عقده، وفي مباراة الحسم منح عشاق ليفربول في الآنفيلد "سيلفي تاريخي" بعد أن سجله هدفه في مرمى توتنهام.

خامس الهدافين التاريخيين للبريميرليغ (185هدفاً)

وفيما يتعلق بالرصيد التهديفي العام لصلاح في البريميرليغ فقد بلغ 185 هدفاً، وصنع 87 هدفاً في 297 مباراة، ويحتل صلاح المركز الخامس في الوقت الراهن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الانكليزي، ويحتاج إلى 3 أهداف فقط ليصبح رابعاً على حساب آندي كول، ويمكنه أن يفعلها الموسم الحالي، خاصة أن هناك المزيد من المباريات حتى ختام المسابقة، على أن يتفرغ في المواسم المقبلة لمطاردة الثلاثي الكبير شيرر وكين وروني.