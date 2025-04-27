شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عصام يتوج بذهبية بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 05:10 م

حقق عبد الله عصام لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الذهبية فى منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، والمقامة فى اثيوبيا فى وزن فوق 87 كجم.

ونجح عصام فى التأهل إلى نصف النهائى بعد فوزه على بطل جامبيا 2/0 ثم استطاع الفوز في المباراة النهائية على بطل روسيا 2/0 أيضا.

وتتكون بعثة المنتخب المشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو والمصنفة G3 من أسامة سيد المدرب العام والقائم بأعمال رئيس البعثة ومحمود عبد الجواد مدرب وأحمد الشباسي مدرب

ويشارك في البطولة من اللاعبين كل من معتز عاصم ويحيي حسن ومحمد أسامة وعمر السرسي و عمر فتحي وأدهم الأنواري وأدهم الشيخ وسيف عيسي وعبد الله عصام وحبيبة وائل وملك أمين وآية شحاتة وشهد خالد.