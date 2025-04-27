شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عقد زيزو سارٍ مع الفريق حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بالزمالك أن عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق سارٍ مع الفريق لنهاية الموسم الجارى. وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن زيزو على قوة فريق الزمالك حت نهاية الموسم، خاصة أن عقد اللاعب مع الفريق لنهاية الموسم.

وتخلف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك عن حضور جلسة الحقيق الثانية التي كان مقررا لها اليوم بمقر النادى بميت عقبة، على خلفية انقطاعه عن التدريبات خلال الأيام الماضية، وبالتحديد منذ 10 أبريل الجارى.

وأرسل الزمالك خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لإخطاره بالتغيب عن خوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجارى، وتم إرسال الخطاب على عنوان اللاعب المدون بعقده الأخير بينه وبين الزمالك وهو محافظة المنيا، إلا أن اللاعب تخلف عن الحضور اليوم مثلما تخلف عن جلسة التحقيق الأولى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.