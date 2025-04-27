شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها.. تعرف على ملاعب بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، المؤهلة لكأس العالم، على مجموعة من أفضل الملاعب في مصر، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير.

‎ملاعب البطولة تشمل

* استاد القاهرة الدولي: يحتضن مباراة الافتتاح والنهائي، في أجواء تاريخية تجمع بين عراقة المكان وحماس البطولة.

* استاد هيئة قناة السويس: يقع ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر، ويوفر بنية تحتية حديثة ومميزة.

* استاد 30 يونيو: مخصص لاستضافة مباريات المجموعة الثانية، ويتميز بأرضية مثالية وتجهيزات على أعلى مستوى.

* استاد السويس الجديد: يستضيف لقاءات المجموعة الثالثة، ويعد من الملاعب الحديثة التي توفر تجربة جماهيرية فريدة.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، اليوم الأحد فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.