شكرا لقرائتكم خبر عن جودي عبد الله تحقق برونزية جهاز حصان القفز فى كأس العالم للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت جودي عبد الله ، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتها فى منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني ، المقامة حالياً على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

وفازت جودي عبدالله بالميدالية البرونزية خلال مشاركتها في نهائيات جهاز حصان القفز ببطولة كأس العالم للجمباز الفني.



وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.



ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".



ويسعي منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.



ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن ميدالية جودي عبد الله هى تكليل لمجهودات الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وبداية لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي سيحققها الجمباز المصري خلال الفترة المقبلة.