شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر عدم تجديد إعارة "كناريا" من سيراميكا نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي سموحة عدم تفعيل بند تجديد إعارة محمد متولي الشهير بـ"كناريا" المعار من سيراميكا، وذلك بعد تجميد اللاعب لأسباب تأديبية تتعلق بسلوكه مع زملائه وموقفه من الجهاز الفني خلال الأيام الماضية.

وتم تجميد كناريا بعد دخول كناريا في مشاجرات مع أكثر من لاعب داخل الفريق، الأمر الذي أثار استياء مجلس إدارة النادي. ووفقًا لمصادر داخل النادي، فقد أدلى اللاعب بتصريحات اعتُبرت مسيئة فيما يتعلق بموقف النادي من الهبوط ، وهو ما اعتبرته الإدارة تجاوزًا غير مقبولًا في حق النادي وزملائه بالفريق.

وفي ضوء هذه الأحداث، قرر مجلس إدارة نادي سموحة تجميد اللاعب وعدم مشاركته في أي مباريات قادمة، بالإضافة إلى عدم تجديد إعارته، على أن يعود إلى ناديه الأصلي، سيراميكا، بنهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن سموحة يمر بفترة حرجة في الدوري ويحتاج إلى التكاتف الكامل من جميع عناصر الفريق، مما يجعل مثل هذه التصرفات غير مقبولة في هذا التوقيت الحساس.