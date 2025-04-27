شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتحرك الأهلي فى ملف المدرب الجديد بعد رحيل كولر رسمياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 03:20 م

لا صوت يعلو فوق صوت المدرب الجديد للأهلي، الذي سيتم التعاقد معه خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي تم تويجه الشكر له بشكل رسمي أمس، السبت، عقب وداع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

في السطور التالية، نستعرض تطورات وتساؤلات تُثار فى الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص بخصوص ملف المدرب الجديد للأهلي، وإلى التفاصيل:

ج: إدارة النادي الأهلي استقرت على تعيين محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق والحالي لفريق حرس الحدود فى منصب المدير الرياضى، وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا، ومحمد شوقى مدرباً عاماً ومديراً للكرة.

س: وماذا عن المُرشحين لتدريب الأهلي؟ ج:هناك أكثر من مدرب أجنبي أبرزهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ومواطنه جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح السعودي، بجانب الألماني ماركو روزه المدير الفني السابق لناديي بوروسيا دورتموند ولايبزج الألمانيين. س: كيف يتحرك الأهلي في هذا الملف؟ س: كيف يتحرك الأهلي في هذا الملف؟ ج: استعان مسئولو النادي الأهلي بالنجم البرتغالي الشهير نونو جوميز لاختيار مدرب الفريق الجديد، بعدما تم توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويرتبط مسئولو الأهلي بعلاقة قوية مع نونو جوميز أحد نجوم منتخب البرتغال السابقين، وسبق له المساهمة فى اختيار أكثر من مدرب أجنبي للأهلي، أبرزهم رينيه فايلر.

س: ما هو جديد ملف مدرب الأهلي المقبل؟

ويعمل نونو جوميز فى مجال تسويق اللاعبين والمدربين منذ فترة، ويتعاون معه الأهلي كثيراً في ملف الصفقات الخارجية على صعيد المدربين واللاعبين، لذا تمت الاستعانة به خلال الساعات الماضية للمساهمة فى اختيار المدرب الجديد.

ويرتبط نونو جوميز بعلاقة قوية مع مواطنه جوزيه جوميز وتُعد هذه العلاقة أحدى النقاط الهامة التي يستعين بها الأهلي في عملية التفاوض مع مدرب الزمالك الأسبق.

س: ما هي أول مباراة رسمية للأهلي؟

ج: يستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز، وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.